Политолог Гаврилечко предложил Украине проучить Запад и перестать платить по долгам

Украина могла бы проучить Запад за нагнетание обстановки и фейки о «вторжении» России. Такое мнение выразил украинский эксперт Юрий Гаврилечко.

По словам политолога, раз разведка Запада заявляет об опасности вторжения, Украина могла бы сослаться на форс-мажор и прекратить выплаты по внешнему и внутреннему долгу. Как напомнил Гаврилечко, США предложили Украине гарантийный кредит для погашения долгов перед МВФ. Это означает, что фактически если Киев не сможет выплатить долг МВФ, это за него сделает Вашингтон, используя долг в своих целях.

Эксперт одним фактом объяснил, что Украина может сильно насолить Западу. Для этого стоит всего лишь воспользоваться его же заявлениями и тем самым получить шанс спасти свою экономику.

«Пользуясь уникальным случаем и ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, нужно прекратить выплату долга. Ведь угроза вторжения это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет», — цитирует Гаврилечко издание «Главред».

Аналитик уверен, что в противном случае Украину ждут девальвация гривны, отток капиталов и другие проблемы.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива назвал гипотетическое «нападение» России на Украину освобождением. По его мнению, такой поворот был бы выгоден Киеву.