Баха восхитили объятия российского фристайлиста Бурова и украинца Абраменко на ОИ-2022

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил совместное празднование украинским фрийсталистом Александром Абраменко и россиянином Ильей Буровым на ОИ-2022,

Томас Бах увидел символизм в объятиях фристайлистов Ильи Бурова и Александра Абраменко после завершения соревнований по лыжной акробатике на ОИ-2022. Своим мнением о праздновании россиянина и украинца президент МОК поделился с журналистами «Чемпионата».

«Это символизм в наши непростые времена. Олимпийские игры позволяют спортсменам выйти за пределы трудных вопросов, которые сейчас обсуждают во всем мире. Мы пытаемся не пускать напряженность на политической арене к нам в сердца», — подчеркнул Бах.

Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике, которая стала для него второй на зимних Олимпиадах. Абраменко стал обладателем серебряной награды.