Глава спорткомитета Госдумы предложил представить Валиеву к правительственной награде

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил представить фигуристку Камиллу Валиеву, оказавшуюся в центре допингового скандала во время Олимпийских игр в Пекине, к правительственной награде «за все, что она перенесла». Об этом он заявил в интервью изданию «Чемпионат».

Депутат напомнил, что мастерство фигуристки во многом поспособствовало победе российской сборной в командном турнире Олимпиады. Тогда 15-летняя спортсменка установила сразу четыре рекорда и принесла в общую копилку больше всех баллов. Но награждение чемпионов до сих пор не состоялось из-за положительной допинг-пробы Валиевой, взятой еще в декабре.

«Для Валиевой нужно организовать свое чествование и награждение. <...> Она — одна из главных творцов победы нашей сборной в командном турнире. Та золотая медаль неоспорима. К тому же она блистательно выиграла короткую программу. В произвольной судьи могли по-другому подойти к оценке ее выступления, несмотря на все эти падения. Ее выступление однозначно лучше, чем у японки», – заключил Свищев.

Напомним, сразу после победы россиян в командных соревнованиях по фигурному катанию стало известно о "неоднозначных результатах" допинг-пробы Валиевой, которую она сдавала еще в декабре 2021.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в дальнейших личных соревнованиях, несмотря на протесты МОК, который заявил, что не будет проводить церемонию награждения, если среди призеров окажется 15-летняя россиянка. Откатав почти безупречно короткую программу, в произвольной у Камилы Валиевой сдали нервы - она дважды упала и заняла лишь четвертое место.