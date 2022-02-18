В минздраве Челябинской области проводят обыски после задержания замминистра Кузнецова

Сотрудники ФСБ и СК проводят следственные действия в минздраве Челябинской области после задержания заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова.

Обыски проводятся в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным РЕН ТВ, задержан заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов.

Правоохранители проводят следственные действия, связанные с нарушением при исполнении госконтрактов на покупку томографов. Из бюджета на приобретение трех аппаратов выделили 150 млн рублей. Следствие полагает, что томографы были закуплены на 30 млн рублей дороже их реальной стоимости. Кузнецова подозревают в похищении денег из бюджета.