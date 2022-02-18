Захарова: заявления США по Украине демонстрируют провал американских спецслужб

Ссылки американского госсекретаря Энтони Блинкена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, официального представителя Госдепа США Неда Прайса и остальной агитационной бригады войны на «разведданные» демонстрируют фиаско спецслужб Вашингтона. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, вопрос состоит лишь в том, какая именно из этих структур поставила в Белый дом фальшивку. Об этом представитель внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале.

Пользователи Telegram не смогли пройти мимо ее заявления. Они пришли к выводу, что американская политика заключается в клевете и угрозах. По их мнению, Захарова ошибается, когда говорит об агитбригаде. Это уже целый агитационный поезд, подчеркнули россияне.

«Никакая. Сочиняют в этом же (Белом) доме, не выходя из кальянной», — прокомментировали пользователи Telegram пост Захаровой о провале спецслужб США.

Ранее сообщалось, что Москва должна добиваться от США и Североатлантического альянса исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.