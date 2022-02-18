Журналистка из США Бреннан порадовалась неудаче россиянки Валиевой на ОИ-2022

Американская журналистка Кристин Бреннан позитивно отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Бреннан и ранее резко высказывалась о Валиевой из-за допингового скандала, связанного с фигуристкой. Теперь журналистка заявила, что ее удовлетворил результат итогового выступления, где 15-летняя спортсменка не заняла призовое место.

«Потрясающе: Валиева четвертая. В конце концов они могут провести цветочную церемонию и церемонию награждения», — написала журналистка в Twitter.

Валиева заняла четвертое место в турнире одиночниц. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отмене церемонии награждения победительниц, если бы фигуристка завоевала одну из медалей. Причиной такого постановления стал сомнительный результат теста на допинг у российской спортсменки.