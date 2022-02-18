Рекордное число смертей от COVID-19 за февраль выявлено в Петербурге

Петербург обновил собственный антирекорд по летальным исходам от коронавируса за этот февраль. Информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Эпидемиологическая обстановка в городе на Неве остается напряженной уже несколько месяцев. Согласно официальным данным, в Петербурге от коронавируса скончались еще 78 человек.

При этом город оказался на первом месте по числу выявленных за минувшие сутки заболевших. Так, медики подтвердили еще 16 398 случаев инфицирования. Кроме того, более 750 человек госпитализированы, передает оперштаб.

Несмотря на непростую обстановку, власти Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым приняли решение о смягчении ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Об этом ранее сообщили в пресс-службе городской администрации.