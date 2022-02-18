Минобороны РФ проведет учения сил стратегического сдерживания 19 февраля

Учения сил стратегического сдерживания ВС РФ, во время которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, пройдут 19 февраля.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что к маневрам будут привлечены военнослужащие ВКС, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов. Эти учения будут проведены для проверки готовности сил и средств под руководством президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что перехватчики МиГ-31 и истребители Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели «противника». В маневрах принимали участие самолеты истребительного авиаполка армии ВВС и ПВО.