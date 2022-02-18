Сбербанк повысил ставки по флагманским депозитам и ипотеке

Сбербанк решил повысить с 18 февраля ставки по флагманским депозитам, а также по ипотеке на готовое и строящееся жилье.

Ставки по кредитованию покупки жилой недвижимости выросли на один процентный пункт и достигли 11,3%. Кроме того увеличились ставки по депозитам «СберВклад» и «СберВклад Прайм». С учетом капитализации процентов прибыль по ним может достигать 9,5% годовых. Также изменились условия по вкладу «Промо Управляй». Здесь максимальная ставка составляет 5,38% за 12 месяцев.

«С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — "СберВкладу" и "СберВкладу Прайм": рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно», — пояснили в кредитной организации.

«Сбер» по итогам 2021 года стал самым дорогим банком в Европе, а в мировом рейтинге поднялся на 14 место.