«Ничего не жалко». Президент Эстонии отведал украинских сырников в знак поддержки Киева

Президент Эстонии Алар Карис выразил поддержку Киеву на фоне слухов о якобы «неминуемом» вторжении России на территорию Украины. Как передают местные СМИ, в знак солидарности политик пообедал в ресторане украинской кухни «Хуторок».

На этой неделе эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала каждого жителя, каждое предприятие страны поддержать Украину в том случае, если «кризис перерастет в военное нападение, которое может затронуть всех». На ее просьбу откликнулись и некоторые известные личности, включая главу государства.

Правда, «помощь» президента Эстонии оказалась исключительно гастрономической. Карис посетил в Таллине украинский ресторан «Хуторок», где его потчевали соленьями, варениками с разной начинкой и дерунами. Но политику больше пришлись по душе сырники. По данным СМИ, он пробыл в ресторане довольно долго.

«Скромная поддержка Украины — вчерашний ужин в ресторане "Хуторок"», — написал Карис в Facebook, сопроводив пост фотографией с работниками заведения.

pixabay.com / hanswell

Однако в Sputnik не согласились с замечанием эстонского лидера, с иронией отметив, что его поддержка была поистине «мощной и разнообразной». Впрочем, в комментариях некоторые пользователи посоветовали Карису задуматься над тем, что он может сделать для граждан своей страны. Другие же принялись перечислять, какие блюда из украинской кухни президенту следовало отведать в первую очередь.

«А галушки? Где галушки?»

«В следующем году. На этот квота помощи, видимо, исчерпана»,

«Я тоже вчера "поддержал" Украину. Съел тарелку борща», — с иронией отреагировали на «помощь» Украине в комментариях.

Ранее Эстония вслед за Латвией и Литвой выразила желание поставить Украине летальное вооружение. Как отмечает Sputnik, Таллин передаст Киеву переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Рига и Вильнюс — переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, сухие пайки и комплекты индивидуальной экипировки.

При этом в России неоднократно заявляли, что поставки оружия украинской стороне подталкивают Киев к силовому решению конфликта в Донбассе и нарушают Минские соглашения. О том, как эти договоренности стали предметом поэтического спора между представителями РФ и Украины на заседании Совбеза ООН 17 февраля, читайте в статье «ПС».