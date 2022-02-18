Россия опустилась на десятую позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия ухудшила свое положение в рейтинге УЕФА после завершения первых матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.

Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и поднялась на девятое место. РФ ухудшила свое положение в рейтинге после того, как «Зенит» проиграл «Бетису», а «Глазго Рейнджерс» нанес поражение «Боруссии» из Дортмунда в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Первое место в таблице коэффициентов УЕФА по-прежнему занимает Англия. Испания и Италия располагаются на второе и третьей строчках соответственно. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы и Лиги конференций пройдут на следующей неделе.