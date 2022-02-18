Глава МОК Бах заявил об «атмосфере разъединения» между Валиевой и ее тренерами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обрушился с критикой на тренерский штаб Этери Тутберидзе за холодное отношение к фигуристке Камиле Валиевой после ее проката произвольной программы на пекинских Олимпийских играх.

Бах усомнился в окружении спортсменки и в продолжении ее карьеры. На сегодняшний день стоит лишь надеяться, что этот опыт не станет для нее «по-настоящему драматичным».

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения», — высказался Бах в беседе с порталом РИА Новости.

Напомним, по результатам личного первенства фигуристок на Играх Камила Валиева заняла лишь четвертое место, в сумме набрав 224,09 балла. Спортсменка допустила несколько грубейших ошибок и не смогла попасть на пьедестал, хотя являлась лидером по результатам короткой программы.