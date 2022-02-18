Ушел из жизни легендарный актер Геннадий Юхтин. Ему было 89 лет. О печальной новости сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Предварительной причиной смерти артиста могло стать осложнение из-за COVID-19. Информация о дате и месте прощания не разглашается.

Юхтин родился 30 марта 1932 года в Самарской области. После смерти родителей его перевели в специальный приют для детей погибших офицеров армии и флота, который располагался в Воскресенском районе Московской области. Юхтин всегда увлекался театральным искусством и ему удалось успешно окончить актерский факультет во ВГИКе. За всю свою карьеру народный артист РФ снялся во многих кинолентах, самыми известными из них стали «Весна на Заречной улице», «Дело Румянцева», «Алые паруса» и «Туманность Андромеды».