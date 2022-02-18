Губерниев поддержал Валиеву после провала в одиночном турнире фигуристок

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в одиночных соревнованиях среди женщин на Олимпиаде в Пекине.

Губерниев сомневается, что Валиевой вручат настоящую медаль за победу в командном турнире фигуристов на ОИ-2022. По словам комментатора, всей России нужно постараться, чтобы это произошло.

«Камиле сейчас можно вручить золотую медаль размером с Китай — огромный золотой слиток, — отметил Губерниев в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Спортивный репортер считает необходимым создание условий для подготовки российских спортсменов к следующей Олимпиаде. По его мнению, после замечательных выступлений российских олимпийцев многие дети пойдут в спорт.