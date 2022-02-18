МОК может дисквалифицировать Этери Тутберидзе из-за допинг-скандала с Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК)Томас Бах оценил шансы последующей дисквалификации российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Глава МОК утром 18 февраля провел пресс-конференцию по случаю приближающегося окончания 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Как отмечают журналисты, большую часть времени Бах рассуждал на тему возможного применения запрещенного препарата фигуристкой Камилы Валиевой. Президент МОК не исключил возможного применения санкций в отношение тренера 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе.

«Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, имею в виду, что меры могут быть очень строгими», — сообщил Томас Бах на пресс-конференции

Камила Валиева заняла четвертое место по тогам женского одиночного турнира по фигурному катанию среди женщин. Спортсменка набрала по итогам двух этапов лишь 225 баллов. Этот результат стал худшим в карьере Валиевой.