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Британские СМИ уличили Тутберидзе в жестоком отношении с детьми

Европа и США
Британские СМИ уличили Тутберидзе в жестоком отношении с детьми

Провал российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине является прямым следствием издевательств со стороны тренеров, в первую очередь — Этери Тутберидзе. Об этом заявило британское издание Express. 

По словам авторов статьи, Валиева якобы оказалась насильно втянута в целую «допинговую схему», в которой с 2014 года, по мнению журналистов, якобы задействованы как тренера российской сборной по фигурному катанию в частности, так и весь Олимпийский комитет России в целом. 

Именно их журналисты обвинили в провале российской фигуристки, которая «должна была стать национальным достоянием — королевой четверного прыжка». 

Британские СМИ уличили Тутберидзе в жестоком отношении с детьми
Global Look Press  / Wang Yuguo/XinHua

Доказательств, однако, представители британской прессы предоставить так и не смогли, что не остановило их и от другого, не менее громкого заявления. С их слов, Россия должна «понести наказание» и в командном турнире. Например, лишившись золота:

«Результат, учитывая проваленный тест Валиевой, может быть только одним — выход команды США на первое место». 

Авторы статьи добавили, что считают Камилу Валиеву жертвой обстоятельств, но она, с их слов, все равно не должна была выходить на лед с положительным тестом. Напомним, что CAS официально разрешил ей участвовать по итогам судебного заседания. 

#олимпиада #великобритания #фигурное катание #валиева