Провал российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине является прямым следствием издевательств со стороны тренеров, в первую очередь — Этери Тутберидзе. Об этом заявило британское издание Express.

По словам авторов статьи, Валиева якобы оказалась насильно втянута в целую «допинговую схему», в которой с 2014 года, по мнению журналистов, якобы задействованы как тренера российской сборной по фигурному катанию в частности, так и весь Олимпийский комитет России в целом.

Именно их журналисты обвинили в провале российской фигуристки, которая «должна была стать национальным достоянием — королевой четверного прыжка».

Global Look Press / Wang Yuguo/XinHua

Доказательств, однако, представители британской прессы предоставить так и не смогли, что не остановило их и от другого, не менее громкого заявления. С их слов, Россия должна «понести наказание» и в командном турнире. Например, лишившись золота:

«Результат, учитывая проваленный тест Валиевой, может быть только одним — выход команды США на первое место».

Авторы статьи добавили, что считают Камилу Валиеву жертвой обстоятельств, но она, с их слов, все равно не должна была выходить на лед с положительным тестом. Напомним, что CAS официально разрешил ей участвовать по итогам судебного заседания.