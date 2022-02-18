Посол Италии в России Стараче: визит премьера Драги в Москву может состояться до конца месяца

Рим и Москва прорабатывают дату визита премьер-министра Италии Марио Драги в Российскую Федерацию, он может состояться до конца месяца, рассказал посол страны в РФ Джорджо Стараче.

Соответствующим заявлением он поделился с РИА Новости. По словам источника в руководстве Совета министров Италии, визит Драги в РФ возможен после того, как будут согласованы графики премьера и российского лидера Владимира Путина.

«Нет пока у нас дат визита. Но могу сказать, что в ходе переговоров министров иностранных дел Луиджи ди Майо и Сергея Лаврова, напомнили о приглашении премьеру Драги от президента Путина посетить Москву. Мы работаем над согласованием возможных дат. Нам нужно обменяться идеями о возможностях сторон, графиках и т.д.», — подчеркнул Стараче.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители Италии выступили за то, чтобы исключить энергетический вопрос из пакета санкций в отношении России. Проект ограничительных мер уже разработан и готов к внесению на рассмотрение. Но итальянские власти хотят уменьшить негативное влияние возможных новых рестрикций ЕС на экономику своего государства.