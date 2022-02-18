Роднина не увидела рекорда в произвольной программе Трусовой на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина заявила, что не увидела рекорда в произвольной программе в исполнении российской фигуристки Александры Трусовой.

Спортсменка во время проката на 24-х зимних Олимпийских играх выполнила сразу пять четверных прыжков. Александра Трусова стала первой в истории фигурного катанию, кому удалось это выполнить. Фигуристка по итогу короткой и произвольной программ в общей сложности набрала 251,73 балла и стала серебряным призером Олимпиады в Пекине. Однако депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не разделила всеобщую радость российских болельщиков, которые были восхищены упорством спортсменки.

«Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается. Видно, как-то ей (Александре Трусовой. — Прим. Лайфа) плохо объяснили, в чем прелесть, особенность женского одиночного катания. Для вас, для журналистов, — это рекорд. А для меня, так как это женское одиночное катание, я хочу катание», — приводит слова Родниной интернет-издание LIFE.

Олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании стала представительница сборной России Анна Щербакова. Спортсменка за короткую и произвольную программы получила от судей 255,95 баллов. Камила Валиева, лидировавшая в турнире после первого этапа, заняла лишь четвертое место.