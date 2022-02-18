Эндокринолог Ершова предупредила о влиянии сна и возраста на вес человека

Набор веса зависит от разных факторов, в том числе сна, возраста и диеты. Такое мнение выразила эндокринолог Минздрава РФ Екатерина Ершова.

Медицинский специалист объяснила, что изменение массы тела — это сложный процесс. На нем сказывается качество сна, генетические особенности, возраст, а также прием медицинских препаратов.

«Люди, бесконечно "сидящие" на различных диетах, как бы приучают свой организм к защите, обороне, поэтому каждая попытка похудения дается им все с большим трудом. Люди, которые не "тренируют" свой организм таким образом, не имеют соответствующих проблем», — добавила Ершова в беседе с РИА Новости.

Напомним, скорейшему похудению способствует не только правильный подбор продуктов, но и их уместное сочетание. Об этом ранее сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.