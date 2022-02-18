В США назвали ТОС-1 «Буратино» самым ужасающим российским оружием

Американский военный эксперт и журналист Брент Иствуд считает тяжелую огнеметную систему (ТОС-1) «Буратино» самым смертоносным неядерным оружием в арсенале России. Об этом он написал в статье для издания 19FortyFive.

Аналитик из США оказался очень впечатлен «ужасающим» принципом действия «Буратино», который стреляет не обычными, а термобарическими ракетами, вызывающими «удушающий огонь». Дело в том, что боеголовки при полете выпускают специальное химическое облако, которое воспламеняет воздух. Сама установка сконструирована на шасси танка Т-72 и одновременно может запускать до 30 таких бомб. Минимальное время полного залпа при этом не превышает 12 секунд.

«TOС-1 не просто стреляет осколочно-фугасными боеголовками, ракеты являются зажигательными, вызывающими ужасные пожары, которые калечат и убивают, как напалм», — поделился военный эксперт.

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Дальность полета ракет, по словам Иствуда, не самая большая, если сравнивать с другими огнеметными системами. Она составляет от 3,5 до 6 километров в зависимости от года производства. Этот нюанс компенсируется колоссальной площадью поражения, которая порой достигает размеров с два футбольных поля.

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Зачастую «Буратино» используется для зачистки и сжигания вражеских войск в бункерах, зданиях и траншеях, считает колумнист. Поэтому в случае начала вооруженного конфликта между Россией и НАТО призвал военно-воздушные силы Альянса сделать ТОС-1 «целью номер один» к уничтожению.

«Эта огнеметная платформа вызывает беспокойство. И некоторые задаются вопросом, следует ли ее объявлять вне закона», — рассудил Иствуд.

Однако против запрета на использование «Буратино» выступит уже не только Россия, но и многочисленные страны, которым Москва продала свои огнеметные системы, сокрушается американец. В числе закупщиков: Армения, Азербайджан, Казахстан, Сирия и Ирак. Последние использовали ТОС-1 для уничтожения боевиков ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация).

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации