Источник в окружении главы Северной Осетии сообщил о состоянии его здоровья

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заразился «омикроном». В настоящий момент управленец находится в Республиканской клинической больнице (РКБ) во Владикавказе. В пресс-службе главы республики заявили, что «болезнь протекает легко», Меняйло продолжает работать дистанционно, а его состояние «не вызывает опасений».

Источник «Политики Сегодня» в окружении главы Северной Осетии подтвердил, что Сергей Меняйло чувствует себя хорошо.

«Информация абсолютно соответствует реальному положению дел», — сообщил источник «ПС».

16 февраля Сергей Меняйло срочно вылетел в Москву, причины визита главы региона в столицу не сообщались.

По данным пресс-службы, ПЦР-тест глава Северной Осетии сделал после «контакта с одним из заболевших сотрудников аппарата главы». Несмотря на отсутствие каких-либо симптомов заболевания, было решено перевести Меняйло в РКБ под наблюдение врачей.