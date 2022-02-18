Власти Амурской области отменят систему QR-кодов с 21 февраля

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о смягчении ограничений по COVID-19 на территории Амурской области. Об этом сообщили представители правительства региона.

Согласно новым правилам, в Амурской области будет отменена система QR-кодов. Изменения в правилах вступят в силу с 21 февраля. Как отметил глава региона Василий Орлов, власти понимают неудобства системы, однако такая мера была необходима.

«Это была вынужденная мера для недопущения распространения заболеваемости. Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять», — приводит его слова РИА Новости.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность для здоровья пациента. Как сообщает телеканал «360», у граждан, привившихся препаратом «Спутник V», высокий уровень антител сохранился спустя год после прохождения процедуры.