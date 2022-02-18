Сергей Ридзик завоевал бронзовую награду в ски-кроссе на ОИ

Российский фристайлист Сергей Ридзик принес сборной России 27-ую медаль в копилку общего зачета Олимпийских игр в Пекине.

По итогам финального заезда, лидером соревнований по ски-кроссу стал Райан Режес из Швейцарии. Алекс Фива, также представляющий швейцарскую сборную, завоевал серебряную медаль. Третье место досталось российскому спортсмену Ридзику. Это его вторая бронзовая награда в олимпийской карьере.

На данный момент сборная России находится на девятом месте общего зачета Олимпиады. Российские спортсмены смогли завоевать пять золотых медалей, восемь серебряных и 13 бронзовых.