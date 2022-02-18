Представители РФ и Украины устроили поэтическую перепалку на заседании Совбеза ООН

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин устроили «поэтический батл» на заседании Совбеза организации, которое было посвящено проблеме выполнения Минских соглашений.

На заседании обсуждались обеспокоенность Запада по поводу угрозы «российского вторжения» на Украину и нового обострения в Донбассе. Накануне представители ЛНР и ДНР сообщили об эскалации обстановки на линии соприкосновения — под массированный обстрел ВСУ попали девять населенных пунктов.

В ходе заседания Россия отметила нежелание Киева урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, а также призвала другие страны отказаться от необоснованных обвинений в адрес Москвы. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен вновь указал на опасность «российского вторжения» в ближайшие дни, но согласился с тем, что альтернативы Минским соглашениям на сегодняшний день нет.

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В свою очередь Кислица направил беседу в иное русло и поднял вопрос о членстве России в СБ ООН. Он считает, что после распада СССР Москва обошла процедуру вступления в организацию, а потому занимает место незаконно.

«Я не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН», — заявлял Кислица ранее.

В этой связи дипломат поинтересовался у российского коллеги Вершинина, каково ему «в кресле постоянного члена Совета Безопасности, Союза Советских Социалистических Республик», и процитировал стихотворение советского поэта Евгения Евтушенко об Иосифе Сталине, написанное в 1962 году.

«Поэт Евтушенко сказал: “Пусть мне говорят — успокойся. Спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин — еще в мавзолее”», — прочитал с выражением Кислица, словно вызывая Вершинина на поэтическую дуэль.

mfa.gov.ua / Власність Міністерства закордонних справ України

И замглавы МИД РФ принял этот вызов. Дипломат признался, что любит, когда политические «послания» преподносятся в виде стихов, но предпочел процитировать строчку из произведения Николая Заболоцкого.

«“А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?” Непосильная задача для переводчиков. Я очень надеюсь, что это будет переведено. Я бы сравнил красоту с мудростью. Надо, чтобы у нас была мудрость. Надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это и в том, что касается урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер», — указал Вершинин.

Впрочем, в ООН заявили, что членство России в Совете Безопасности — вопрос решенный. Кроме того, в организации отметили, что не станут вмешиваться в конфликт представителей Москвы и Киева.

Ранее МИД России опубликовал полный текст российской реакции на ответ США по гарантиям безопасности. 17 февраля документ был передан американскому послу в Москве Джону Салливану. Однако бывший сенатор Франц Клинцевич заявил «ПС», что Вашингтон будет и дальше пытаться дискредитировать РФ на международной арене.