Тренер Плющенко поставил на победу Щербаковой и выиграл крупную сумму

Супруга бывший фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская рассказала о ставке мужа в букмекерской фирме на победу российской фигуристки Анны Щербаковой.

Рудковская пояснила, что изначально ее муж предвидел исход одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине и поставил на победу Щербаковой с высоким коэффициентом и выиграл крупную сумму.

«Он и на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями. Говорил, что он хотел поставить на Сашу, но ошибка в короткой программе будет стоить ей золотой медали. Собственно, так и вышло», — рассказала Яна Рудковская в интервью «Матч ТВ».

Анна Щербакова набрала 255,95 балла, заняла первое место и стала олимпийской чемпионкой. Следом за ней идет еще одна российская спортсменка – Александра Трусова, которая забрала серебряную медаль и при этом стала первой фигуристкой в истории, исполнившая пять четверных прыжков в произвольной программе.