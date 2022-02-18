Трусова оттолкнула Тутберидзе после произвольного проката на ОИ-2022

Российская фигуристка Александра Трусова не стала принимать утешения от своего тренера Этери Тутберидзе и оттолкнула ее. Девушку расстроило второе место в Олимпийском турнире.

После проката произвольной программы Трусова не смогла обойти свою конкурентку из России Анну Щербакову и завоевала серебряную медаль. Это очень расстроило девушку, и она начала плакать. Утешить спортсменку подошла ее тренер, но та оттолкнула ее и убежала.

«Вы все знали! Я ненавижу! Не надо, пожалуйста! Все вы знали!» — кричала фигуристка на Тутберидзе.

По результатам короткой программы Александра Трусова занимала четвертую позицию, но в произвольной программе смогла выбиться в лидеры, выполнив пять четверных прыжков. Однако в сумме спортсменка набрала всего 251,73 балла, в то время как Анна Щербакова получила 255,95 балла. Камила Валиева, которая также представляла Россию на Играх в Пекине, лидировала в короткой программе, но из-за провального проката произвольной программы заняла только четвертую строчку в турнирной таблице.