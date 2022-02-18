Мужская сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом ОИ-2022 в Пекине

Хоккеисты сборной Финляндии одержали победу над Словакией и вышли в финал зимних Олимпийских игр 2022 года.

Первый полуфинал мужского хоккейного турнира в рамках ОИ-2022, в котором сборная Финляндии встречалась со Словакией, завершился победой номинальных хозяев со счетом 2:0. В первом периоде Сакари Маннинен вывел свою сборную вперед. На 60-й минуте Сакари Маннинен поразил пустые ворота сборной Словакии и установил окончательный результат матча.

Соперником Финляндии по финалу станет победитель игры между Россией и Швецией, которая начнется сегодня в 16:10 по московскому времени. Словацкая хоккейная сборная поборется за бронзовые медали ОИ-2022. Финал и матч за третье место на Олимпиаде в Пекине пройдут 19 и 20 февраля соответственно.