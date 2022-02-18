Fox News: Байден «ускользнул» от вопросов журналистов после обращения к россиянам

Американский лидер Джо Байден, как обычно, увернулся от вопросов по Украине. Об этом рассказали на телеканале Fox News.

По словам обозревателя Джо Кончи, после заявлений о «вторжении» россиян Байден должен был ответить хотя бы на несколько вопросов корреспондентов. Он сравнил президента США с профессиональным игроком в американский футбол Купером Каппом.

«Байден не изменяет привычке избегать вопросов от журналистов как по международным, так и по внутренним проблемам», — подчеркнула ведущая.

В последнее время Запад форсирует в СМИ сообщения о якобы нападении России на Украину. Кремль, в свою очередь, опроверг подобные обвинения. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, угрозы со стороны Москвы для Киева нет.

Ранее стало известно о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.