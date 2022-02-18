WADA обвинило РУСАДА в поздней проверке допинг-пробы фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что результаты допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой были объявлены позже положенного срока из-за ошибки Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Пресс-служба WADA сообщила, что в задержке между взятием пробы и сообщением антидопинговой лаборатории о положительном результате теста виновато РУСАДА, которое не обеспечило должную поддержку связи с лабораторией, особенно в преддверии крупного спортивного события.

«К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет образца, несмотря на то, что лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников», — сообщила пресс-служба организации.

РУСАДА заявило, что для проверки допинг-пробы было достаточно времени. Более того, агентство получило уведомление о проведении анализа в приоритетном порядке.

Фигуристка Камила Валиева все же не смогла завоевать медаль в личном турнире. Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар поддержала 15-летнюю спортсменку.