Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным

Самолет с главой белорусского государства Александром Лукашенко вылетел с российскую столицу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Известно, что переговоры двух лидеров состоятся в Кремле.

По данным Администрации президента РФ, Лукашенко и Путин хотят обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Также лидеры затронут актуальные проблемы европейской безопасности, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что коллективному Западу необходимо успокоиться и признать ошибку с темой «нападения» российских войск на территорию Украины. Соответствующим мнением поделился Лукашенко.