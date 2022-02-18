Постпред США при ООН не уточнила, в какую часть Восточной Европы «вламывалась» Россия

Россия уже «вторгалась» в некоторые части Восточной Европы, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. При этом, она не рассказала, о каких конкретно территориях идет речь.

Постпред прокомментировала ситуацию вокруг Украины. РФ неоднократно отмечала, что не собирается ни на кого «нападать» в ответ на западные заявления. Однако Томас-Гринфилд вновь начала тему российского «вторжения», не приведя при этом конкретных примеров.

«Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — заявила она в интервью CNN.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не признает принадлежность к России Воронежской и Ростовской областей. В ответ китайские пользователи Сети назвали выпад дипломата позорной ошибкой.