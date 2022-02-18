Историк Мироненко призвал Киев отказаться от милитаризации ради спасения экономики страны

Экономика Киева продолжает деградировать, а растущие расходы на вооружение еще сильнее усиливают эти губительные процессы. Об этом заявил ведущий эксперт по Украине Института Европы Виктор Мироненко.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Киев совместно с Западом ведет информационную войну, которая наносит экономике вред. Вместе с этим на страну давят и вечно растущие оборонные расходы, особенно на фоне последних поставок вооружения равных годовому военному бюджету страны.

«Деньги Украине, фигурально выражаясь, нужны не для пушек, а для масла. Ей прежде всего надо восстанавливать экономику страны, которая деградирует, а не готовиться к боевым действиям», — сказал историк в беседе с РИА Новости.

Недавно Европарламент одобрил выделение Киеву кредита на сумму в 1.2 млрд евро. Назначением кредита была указана макроэкономическая поддержка экономики и спонсирование программы коренных реформ на Украине.