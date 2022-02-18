Вылет рейса с фигуристкой Камилой Валиевой задержали почти на два часа

Российская фигуристка Камила Валиева должна была покинуть Пекин в 11:40 (06:40 по московскому времени). Однако самолет до сих пор ожидает получения разрешения на вылет.

Сейчас россиянка находится в пекинском аэропорту и ждет вылета своего самолета. По состоянию на 13:14 (08:14), рейс с фигуристкой так и не вылетел, написал в своем Telegram-канале журналист Василий Конов.

«Самолет с российскими олимпийцами, среди которых находится и Камила Валиева, до сих пор не вылетел из аэропорта Пекина. По расписанию это должно было произойти в 11:40, сейчас в Пекине 13:14 и самолет все еще ожидает разрешения на вылет», — говорится в сообщении.

Изначально самолет с Валиевой на борту должен был приземлиться в Москве примерно в 14:50 по местному времени. Всех желающих встретить фигуристку приглашали в аэропорт Шереметьево.