Российские хоккеисты вышли на контрольную тренировку перед матчем со шведами на ОИ

Хоккеисты сборной России вышли на раскатку перед полуфинальным матчем против национальной команды Швеции на Олимпиаде в Пекине.

На льду появился Сергей Андронов, пропустивший общую тренировку. Также сегодня отсутствовуют Станислав Галиев и Артем Минулин по неизвестным причинам.

Сборные России и Швеции разыграют путевку за выход в финал турнира в 16:10 по московскому времени. Ранее команды дважды встречались в рамках Олимпийских игр. В 1994 россияне уступили оппонентам со счетом 4:3, а 2006-м победили (5:0).

Российская сборная является действующим олимпийским чемпионом. Шведы впервые с 2014 года пробились в полуфинальную стадию Игр, тогда они завоевали серебро. В параллельной встрече сразятся команды Финляндии и Словакии.