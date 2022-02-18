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Российские хоккеисты вышли на контрольную тренировку перед матчем со шведами на ОИ

Спорт
Российские хоккеисты вышли на контрольную тренировку перед матчем со шведами на ОИ

Хоккеисты сборной России вышли на раскатку перед полуфинальным матчем против национальной команды Швеции на Олимпиаде в Пекине.

На льду появился Сергей Андронов, пропустивший общую тренировку. Также сегодня отсутствовуют Станислав Галиев и Артем Минулин по неизвестным причинам.

Сборные России и Швеции разыграют путевку за выход в финал турнира в 16:10 по московскому времени. Ранее команды дважды встречались в рамках Олимпийских игр. В 1994 россияне уступили оппонентам со счетом 4:3, а 2006-м победили (5:0).

Российская сборная является действующим олимпийским чемпионом. Шведы впервые с 2014 года пробились в полуфинальную стадию Игр, тогда они завоевали серебро. В параллельной встрече сразятся команды Финляндии и Словакии.

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