Фигуристка Трусова рассказала о сломанной жизни из-за Олимпиады

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место в женском турнире в Пекине, заявила о сломанной жизни из-за Игр. Она исполнила пять четверных прыжков, но так и не стала первой.

Спортсменка, несмотря на то, что у нее не получалось делать элементы чисто, не стала осторожничать и отказываться от трикселя в короткой программе и пяти четверных в произвольной. Трусова не просто пошла на пять квадов — она все их приземлила. Ученица Этери Тутберидзе стала первой в истории фигуристкой, которая смогла выполнить пять четверных прыжков.

Судьи оценили выступление по произвольной программе в 177,13 балла. Для Трусовой это личный рекорд. Однако по сумме обеих программ она не смогла взять золото, от чемпионства ее отделяли всего четыре балла.

«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда», — заявила в слезах россиянка перед церемонией награждения на Играх.

Девушка билась в истерике, поскольку не стала олимпийской чемпионкой. В сердцах она сделала громкое заявление, что уходит из фигурного катания. Однако позднее честно призналась, что это было сказано на эмоциях. Впрочем, подтверждать или опровергать ранее сказанные слова она не стала, призвав подождать.