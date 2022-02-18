Эксперт предупредил Киев о том, как опасно затягивать с решением проблем

Украинские власти не стремятся устранить имеющиеся проблемы в отношениях с РФ, вместо этого они стараются отложить решение этих проблем на максимально долгий срок и тем самым только ухудшают положение дел.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Первый Казацкий» высказал глава Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

По словам эксперта, чем дольше Киев затягивает с урегулированием имеющихся проблем, тем больнее для него в конце концов окажется их решение. Откладывать решение проблем можно, когда есть понимание, к чему ведет отсрочка и чего можно дождаться.

Хорошо говорить «нам бы только день простоять, да ночь продержаться», когда точно известно, что после этой ночи подоспеет подмога, объяснил Белашко. В таких рассуждениях, по словам эксперта, есть хоть какая-то логика, хотя это логика и не совсем здорового сознания.

Но украинские власти сейчас тянут время совсем из других соображений.

«Вот это вот "тянуть время ради того, чтобы тянуть время"… В ожидании чего? В ожидании того, что прилетят инопланетяне и будут всех принуждать к миру и вселенской любви? Так не будет, очевидно. То есть на какое-то решение надо выходить, и чем больше Украина будет тянуть, на самом деле, тем более болезненным для Украины это решение будет», — подчеркнул Белашко.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Это касается не только отношений с Россией, но и международных партнеров, для которых неуступчивость Киева оборачивается большими издержками. Да и сами украинцам эта политика властей влетает в копеечку, так как крупные инвесторы бегут из страны, и в итоге на Украине не реализовываются и не будут реализовываться никакие инвестиционные проекты.

«Самыми крупными инвесторами в украинскую экономику являются Кипр и Нидерланды и прочие там оффшорные территории, то есть это деньги, которые, грубо говоря, одни украинцы у других украли, вывезли, спрятали за границу, а потом решили часть вернуть и как бы вложить какое-то дело, чтобы потом что-то заработать, а что-то украсть еще больше», — объяснил Белашко.

Именно так, по его словам, работает экономика Украины, и потому ей не светит никаких крупных инвестиционных проектов.

youtube.com / Prt Scr / 112 Украина

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, какими финансовыми потерями обернулось для страны нагнетание Западом паники из-за якобы грозящего Украине «российского вторжения». Только в течение января 2022 года инвесторы вывели из страны 12,5 миллиардов долларов.

По мнению Суслова, Украине еще только предстоит подсчитать все убытки. И при этом вернуть инвесторов и их капиталы в страну в ближайшее время не получится, так как крупный бизнес предпочитает вести дела в более спокойных странах, над которыми не проводятся такие «жесткие эксперименты».