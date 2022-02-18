Дана Борисова: возможность «пить культурно» для бывших алкоголиков полностью закрыта

Если человек единожды побывал в состоянии алкогольной зависимости, то возможности «пить культурно» для него не существует, потому что употребление спиртного он контролировать не может. Об этом и о разнице в борьбе с мужской и женской зависимостью рассказала телеведущая Дана Борисова Федеральному агентству новостей.

Подобная практика, считает она, работает только с независимым от алкоголя человеком. В противном же случае употребление спиртного может обернуться срывом. По ее словам, такую философию преподают в центрах реабилитации, и соответствующие правила уже подтверждает жизненный опыт. Об этом передает ФАН.

«И когда кто-то, как Настя (Волочкова), говорит, что я теперь пью только "Просекко", — это звучит очень глупо. Это как, например, человек, который говорит: "Я пью только пиво"... Я не верю в это. И я таких случаев не знаю, что можно принять такое решение (пить понемногу, имея в анамнезе алкоголизм) и его придерживаться», — рассказала Борисова.

Телеведущая также добавила, что разницы между мужской и женской зависимостью нет. Единственное отличие лишь в том, что у последних пристрастие к алкоголю развивается в разы быстрее. Процесс выздоровления при этом абсолютно одинаков у обоих полов.