Шарий: Украина тонет в проблемах, а Зеленский закрывает СМИ и выдумывает праздники

Поведение украинского президента Владимира Зеленского, который вместо того, чтобы решать проблемы страны, занят тем, что выдумывает новые праздники и закрывает СМИ, можно охарактеризовать только словами «абсурд и безумие».

Такое мнение в своем видеоблоге высказал украинский журналист и политик Анатолий Шарий, комментируя новый ужесточенный пакет персональных санкций, введенных против него и его семьи президентом Украины.

Как напомнил Шарий, первый пакет санкций против него, его жены и тещи, был принят в августе 2021 года решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и указом президента Зеленского.

Тогда власти заблокировали на территории страны сайт Анатолий Шария. А теперь расширенным пакетом санкций руководство Украины запретило все «ресурсы с аналогичным содержанием», не объяснив, кто именно и по каким критериям будет отсеивать подлежащие закрытию сайты.

Как отметил по этому поводу блогер, пока нынешние власти Украины блокируют абсолютно все независимые медиаресурсы, общественность сохраняет молчание, а значит, возможно, украинцы промолчат и в том случае, если в стране начнут практиковать публичные расстрелы – никто ничего не скажет ни внутри страны, ни за ее пределами.

Pr Scr youtube.com / Анатолий Шарий

Помимо того, что украинские власти заняты ужесточением санкций, они также выдумывают новые праздники и заставляют народ их отмечать, добавил Шарий. Так президент Зеленский объявил 16 февраля «Днем единства», заявив об этом всего за два дня до «праздника».

И все это происходит в то время, когда страна испытывает колоссальные трудности, подчеркнул медиаэксперт.

«Украина лишилась огромного количества инвестиций, в стране происходит развал, туда в большом количестве приходит второсортное и третьесортное оружие от союзников НАТО, люди не в состоянии заплатить за ЖКХ, а глава государства придумывает новые праздники и ужесточает санкции. Этот абсурд и безумие не объяснить», — заключил Анатолий Шарий.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский, посетив подконтрольную Киеву часть Донецкой области, заявил, что в Донбассе необходимо организовать вещание украинских телеканалов и доступность других СМИ, поддерживающих официальный курс государства.