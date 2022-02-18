Сын и дочь Трампа явятся суд для дачи показаний по делу о мошенничестве

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал экс-президента США Дональда Трампа и двух его детей явиться для дачи показаний. Их ходатайство об аннулировании повестки отклонено.

Бывший глава Белого дома, его дочь Иванка и сын Дональд Трамп-младший должны посетить суд в течение трех недель. Вместе с этим самому экс-президенту в ближайшие две недели необходимо подготовить нужные суду документы и сведения.

«В ходатайстве ответчиков Дональда Дж. Трампа, Иванки Трамп и Дональда Трампа-младшего об отмене повесток, выписанных им офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк настоящим отказано», — сказано в судебном постановлении.

Летом прошлого года против компании Трампа Trump Organization выдвинули обвинения в нарушении налогового законодательства. Руководству вменяются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов. Прокуратура считает, что компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 1,7 миллиона долларов.