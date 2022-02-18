Поездка Байдена в Огайо прервалась из-за «событий в Европе»

Официальный визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Огайо прервался из-за «событий в Европе». Об этом заявил сам американский лидер.

Соответствующее объявление демократ сделал во время выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн (штат Огайо). Хозяин Белого дома уточнил, что есть «небольшие вещи в Европе» и непогода, которые вынуждают его вернуться в Вашингтон.

«Причина, по которой они сказали мне, что пора уезжать — я не собирался так сразу — в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И небольшая вещь происходит в Европе прямо сейчас», — сообщил Байден.

Аудитория отреагировала на объяснения американского лидера громким смехом. Трансляцию выступления Байдена вели местные телеканалы.