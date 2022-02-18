Леонков: рассказал, как Запад подталкивает Украину и Россию к большой войне

Соединенные Штаты Америки не оставляют надежды втянуть Россию в полномасштабную войну, и для этого подталкивают Украину совершить провокацию в Донбассе.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» предупредил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По замыслу Вашингтона, украинская провокация должна будет лечь на благодатную почву, подготовленную многодневной информационной о «российском вторжении». И западные СМИ, освещая эту провокацию, будут подавать ее как факты, якобы подтверждающие «агрессию» России против Украины.

Для того, чтобы в преддверии этой провокации накалить обстановку до предела, западные страны начали эвакуировать из Киева своих дипломатических сотрудников, и более 40 государств призвали своих граждан как можно скорее уехать с Украины. Кроме того над Украиной объявили бесполетную зону для пассажирских самолетов.

«Да, это истерика-истерика, и под эту истерику нидерландская помойка Aviapro публикует фейки, что якобы пролетел самолет-разведчик RC-135 и нанес удар по позициям Луганской и Донецкой народных республик. Ранее эта же помойка писала, что инженерная машина, которую они почему-то «Буком» назвали, якобы пересекала границу. Фейк откровенный, но это сойдет», — напомнил Леонков.

Все этом, по мнению эксперта, указывает на подготовку провокации, за которой последует целый ряд событий. Такие СМИ как Bild и Bloomberg уже подготовили заголовки о «российском вторжении» и только ждут чтобы пустить их в ход.

Федеральное агентство новостей /

Но России не следует брать пример с Запада и озвучивать планы того, как она будет действовать в случае начала войны на Украине.

Российская армия вышла на новый уровень, и Москва планирует операции в зависимости от того, как складывается ситуация. Рассуждать о том, что произойдет, значит гадать на кофейной гуще. Вместо того, чтобы рисовать множество планов с районами, плацдармами и стрелочками, как это делает зарубежная пресса, нужно просто дождаться определенных событий.