Мюнхенская конференция по безопасности в 2022 году пройдет без участия России

Открытие 58-й Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) пройдет 18 февраля. В ней планируется участие примерно 35 президентов и представителей правительств.

Конференция в прошлом году проходила в режиме онлайн, однако в этом году организаторы решили провести форум в очном формате. Россия впервые с 1999 года отказалась от участия в мероприятии на официальном уровне. Одной из причин этого стали возможные трудности с прививками и обязанности ежедневно сдавать ПЦР-тесты.

Среди участников МОК ожидаются официальные представители многих стран. В их числе Украина, США, Франция, Германия, Великобритания, Польша, Финляндия и другие. Министр иностранных дел Китая Ван И тоже выступит на конференции, но лишь в онлайн-формате.

В рамках отдельной сессии 19 февраля планируется обсудить Украину. В тот же день ожидается встреча в формате G7 на министерском уровне, она будет посвящена украинскому кризису и ситуации в Донбассе.