Боярский: негативная атмосфера Олимпиады повлияла на выступление Валиевой

Допинг-скандал, который разгорелся вокруг фигуристки Камилы Валиевой, повлиял на психологическое состояние девушки. Именно поэтому она не смогла чисто исполнить произвольную программу в женском одиночном катании, уверен народный артист России Михаил Боярский.

По итогам соревнования Валиева заняла четвертое место в «одиночке», набрав, 224,09 балла. Это произошло в тех условиях, что до Олимпиады она считалась фавориткой соревнований, а после исполнения короткой программы лидировала в турнирной таблице.

Однако, по мнению Боярского, негативная атмосфера на ОИ повлияла на Валиеву. Она совершила несколько недопустимых ошибок и набрала несвойственный для себя низкий балл.

«Я думаю, что негативная атмосфера на Олимпийских играх повлияла на нее. Было много вбросов в сторону Валиевой, ее фамилию трепали все, кому можно и нельзя. Думаю, эта безнравственная пропаганда повлияла на нее очень сильно», — сказал Боярский в телефонном разговоре ТАСС.

После великолепного выступления сборной России на командных соревнованиях, спортивные чиновники заявили о сомнительной допинг-пробе Валиевой. После предварительного разбирательства фигуристку допустили до личных соревнований, но перед этим она прошла через судебные слушания, прессинг журналистов и давление общественности.