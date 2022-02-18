Украинская бобслеистка Гунько получила положительный результат допинг-теста на ОИ

Результаты допинг-пробы украинской бобслеистки Лидии Гунько показали наличие дигидротестостерона в ее крови. Об этом сообщили в Международном агентстве тестирования (ITA).

Дигидротестостерон представляет собой более активную форму тестостерона. Он входит в число запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Гунько принимает участие на зимней Олимпиаде в Пекине. Она заняла последнее, 20-е место в женских соревнованиях в монобобе. Спортсменка стала не первой украинкой с положительным результатом допинг-теста на Играх в Пекине. До этого в аналогичной ситуации оказалась лыжница Валентина Каминская.