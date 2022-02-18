Румыния забыла о возможном ответе Москвы, потребовав от РФ 120 тонн золота

Власти Румынии, предъявившие России претензии на сумму 5 миллиардов долларов из-за вывезенного в годы Первой мировой войны в России золота Национального банка Румынского королевства, видимо не думают, что Москва тоже может выдвинуть им ряд претензий.

Об этом в колонке для сайта «РЕН.тв» рассуждает политолог Юрий Городненко, комментируя недальновидные шаги румынского руководства.

Как напоминает политолог, 11 февраля посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в МИД страны, где ему сообщили «о недопустимости создания ошибочного мнения у общественности».

Такую реакцию в румынском МИДе вызвало заявление Кузьмина на прошедшей 9 января пресс-конференции, где посол заявил, что проблема румынского золотого запаса больше не фигурирует в двусторонней повестке дня.

Во Министерстве иностранных дел Румынии это заявление вызвало возмущение, и представители ведомства поспешили заявить, что вопрос вывезенного в 2016 году из Бухареста золота не урегулирован. Дипломаты сослались на подписанный между РФ и Румынией в 2003 году договор о дружбе, и на созданную годом позже совместную комиссию румынских и российских историков.

При этом политолог напоминает, что само румынское государство, которого не существовало до 1877 года, своим созданием обязано Российской империи. В 1880 году в молодом королевстве был создан Национальный банк, золотой запас которого к началу Первой мировой войны составлял 64 тонны.

В первую мировую войну Румыния вступила в 1916 году на стороне Антанты, однако уже за первые несколько недель страна потерпела от Германии, Австро-Венгрии и Болгарии сокрушительное поражение, и от окончательного разгрома ее спасла Россия.

«В условиях, когда судьба королевства висела на волоске, Нацбанк отправил свои золотовалютные запасы на хранение в Москву», — сообщает Городненко.

ФБА «Экономика сегодня» /

В 1917 году в России произошли две революции, и к власти пришли большевики, которые начали переговоры с Германией о мире. При этом Румыния, которая сначала присоединилась к этим переговорам, неожиданно начала против Советской России боевые действия и оккупировала часть ее территорий – земель современной Молдавии и украинской Одесской области. Этими действиями Румыния ослабила российские позиции и сорвала переговоры.

Правительство РСФСР в ответ разорвало с Будапештом дипломатические отношения и заявило, что вернет золото Нацбанка Румынии не властям Румынии, а румынскому народу. Это обещание власти СССР выполнили, начав возвращать румынам ценности в 1935 году, и закончив в 1986, в общей сложности передав Румынии 64 тонны золота.

Таким образом СССР полностью выполнил свои обязательства по сохранению и возврату золотого запаса Национального банка Румынии румынскому народу.

«Однако МИД Румынии утверждает, что это не так. Бухарест настаивает на том, что Москва получила не 64, а 120 тонн золота. Правда, требует вернуть не весь этот объем желтого металла, а только его часть – 93,4 тонны, которые оценивает в 5 миллиардов долларов, — сообщает Городненко. — При этом напрочь отказывается признавать возврат золотых слитков в период существования социалистической Румынии, называния последнюю "незаконным" образованием».

Как отмечает политолог, совершенно непонятно, на чем основываются заявления Будапешта о том, что золотой запас Нацбанка Румынии составлял 120 тонн, ведь есть документы, согласно которым, на 1916 год он не мог превышать 64,1 тонны. И Москва вернула румынское золото полностью, хотя могла не делать этого, ведь Национальный банк Королевства Румынии являлся частной, а не государственной структурой.

newinform.com /

И в этой ситуации, удивляется Городненко, непонятно, почему российские историки молчат вместо того, чтобы поднять и предъявить румынским властям документы о возврате золота.

А заодно историки могли бы обнародовать и документы о компенсации за тот ущерб, который Румыния нанесла Советскому Союзу и России.

«Прежде всего, речь идет об ущербе от румынской оккупации Бессарабии, которая продолжалась с 1918 по 1940 год. Советская Россия, а затем Советский Союз квалифицировали захват Бессарабии как аннексию и считали бессарабские земли юридической территорией РСФСР, — напоминает эксперт. — В этот период румыны вывезли оборудование практически всех железнодорожных мастерских, а также промышленных предприятий, созданных Российской империей. В хранилищах отделений Госбанка Российской империи было захвачено золото, которое позволило Бухаресту уже в начале 1920-х годов сформировать золотой резерв в 72 тонны».

А также Румыния до сих пор не компенсировала ущерб, который она нанесла за время оккупации южных регионов СССР в годы Великой Отечественной войны.

До сих пор, заключает Городненко, Россия не предъявляла Румынии требований, рассчитывая на взаимность. Но если Будапешт решил общаться языком претензий, России тоже есть, что ему предъявить.