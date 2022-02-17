CAS допустил возможность попадания триметазидина в организм Валиевой из-за ее дедушки

Запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, которое принимает ее дедушка. Информацию подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее родственник спортсменки выступил на слушаниях по этому делу и предоставил доказательства. Он продемонстрировал упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимает его при ухудшении здоровья, пишет New York Times.

Камила Валиев сдала допинг-пробу в конце декабря. Однако ее результат с наличием запрещенного вещества в крови обнародовали лишь после триумфального выступления фигуристки на командном турнире в Пекине. В результате слушаний CAS допустил спортсменку до дальнейших соревнований.