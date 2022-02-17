Футболисты «Бетиса» одержали победу в игре против «Зенита»

Российский футбольный клуб «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в первом стыковом матче Лиги Европы. Итоговый счет игры — 2:3.

Первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, зрителями стали 28 936 человек. К 18-й минуте «Зенит» уже пропустил два гола, однако через десять минут счет сравнялся. В составе петербургской команды отличились Артем Дзюба и Малком.

Испанские футболисты смогли перевести игру в свою пользу только на 41-й минуте. Тогда «Бетис» забил третий и, как оказалось, победный гол. Его автором стал Андреас Гуардадо. Забитыми мячами в составе «Бетиса» также отметились Гвидо Родригес (восьмая минута), Виллиан Жозе (18-я минута). Ответная игра состоится 24 февраля на поле в Севилье.