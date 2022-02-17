Захарова: высылка зампосла США из Москвы является ответом на действия Вашингтона

Заместителю американского посла Барту Горману было предписано покинуть Москву в связи с аналогичными действиями Вашингтона в отношении дипмиссии РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Госдеп намеренно проигнорировал просьбу Москвы оставить российского дипломата до приезда сменщика, отметила она. Итогом стало усугубление и без того «критического кадрового дефицита» в диппредставительстве РФ.

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», — объяснила Захарова.

Визовую войну, напомнила официальный представитель МИД, развязал именно Вашингтон. Белый дом в прошлом году потребовал отъезда существенной части российских дипломатов из США. При этом любые попытки России стабилизировать ситуацию были отвергнуты, из-за чего Москва приступила к зеркальным ответам.