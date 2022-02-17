Кабаева: ситуация с допинг-пробой Валиевой была «наездом» на российский спорт

Скандал с результатами допинг-пробы Камилы Валиевой является намеренным и целенаправленным «наездом» на весь российский спорт. Об этом заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Бывшая спортсменка считает, что WADA специально обнародовала результаты декабрьских проб лишь после феноменального выступления российской фигуристки на командном турнире в Пекине. По ее мнению, если бы все было сделано своевременно, то Валиеву бы заменили, и сборная России все равно бы заняла первое место. А теперь появился повод лишить страну золота и отдать его серебряным призерам.

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды», — прокомментировала ситуацию ТАСС Кабаева.

Так как Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке выступать дальше, то необходимо признать, что Валиева чистая спортсменка. Поэтому навешивать ее будущие результаты на следующие решения неправильно. При этом ситуация в целом похожа на целенаправленный «наезд» на российский спорт, подытожила Кабаева.