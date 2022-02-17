Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех в настоящее время является наиболее уважаемым политиком, чьи решения пользуются поддержкой не только в стране, но и за рубежом, в том числе в России. Об этом написало тунисское издание AlRiwak.

В ходе длительного кризиса парламент Ливии во главе с Салехом остается единственной политической силой, которая способна принимать необходимые для страны решения. Спикер Палаты представителей считается патриотическим политиком, который работает на благо страны и не подчиняется иностранным требованиям.

О поддержке Агилы Салеха неоднократно заявляли в Москве: пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высоко оценила базовые предложения главы парламента по урегулированию в Ливии.

Важнейшим моментом в работе Салеха стало начало 2022 года: из-за манипуляций со стороны Запада в Ливии не смогли состояться всеобщие выборы. После 24 декабря мандат переходного правительства, сформированного Абд-аль-Хамидом Дбейбой, закончился и парламент остался единственным легитимным органом власти. В этих условиях, несмотря на давление со стороны ставленников США в ООН и вооруженных политических группировок в Ливии, председатель парламента смог вывести страну из тупика и провести процедуру голосования для выбора главы нового переходного правительства.

Им стал бывший глава МВД Фатхи Башага, известный в Ливии политик. В настоящее время он собирает новый кабинет министров.

AlRiwak отмечает, что решительные действия главы парламента в этой ситуации нашли значительное одобрение в Ливии и за рубежом — в частности в России. МИД РФ настоятельно призвал иностранные силы уважать выбор ливийских парламентариев.

Сейчас главной задачей является предотвращение нового периода двоевластия в Ливии. Как отмечает в своей колонке на ФАН социолог Максим Шугалей, специальный советник генсека ООН Стефани Уильямс уже многое сделала для того, чтобы удержать у власти своего ставленника Дбейбу, который до назначения был просто крупным бизнесменом и не имел политического веса в Ливии.

Поскольку Агила Салех не поддался, и в Триполи очевидно, что у Дбейбы с каждым днем все меньше сторонников, Стефани Уильмс и другим агентам американского влияния в Ливии придется признать премьер-министром Фатхи Башагу и выстраивать отношения с новым правительством. А глава Палаты представителей, как сильный лидер, остается гарантом политической независимости страны.